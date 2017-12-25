25.12.2017 | 13:24

В воскресенье, 24 декабря, в 19:20 на 562-м километре трассы М5 «Урал» случилось массовое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварию в Мокшанском районе попали пять автомобилей.

За рулем BMW 320 был 23-летний молодой человек, машиной Iveco управлял 39-летний мужчина, на Honda Odyssey ехал 32-летний водитель. Фурами Isuzu и Mercedes-Benz управляли 30-летний и 51-летний мужчины.

В результате ДТП шофер BMW был доставлен в больницу с травмами. Его 25-летнюю пассажирку, а также водителей Isuzu и Honda после оказания медицинской помощи отпустили домой.