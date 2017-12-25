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Происшествия | В Мокшанском районе столкнулись пять иномарок

25.12.2017|13:24
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В воскресенье, 24 декабря, в 19:20 на 562-м километре трассы М5 «Урал» случилось массовое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварию в Мокшанском районе попали пять автомобилей.

За рулем BMW 320 был 23-летний молодой человек, машиной Iveco управлял 39-летний мужчина, на Honda Odyssey ехал 32-летний водитель. Фурами Isuzu и Mercedes-Benz управляли 30-летний и 51-летний мужчины.

В результате ДТП шофер BMW был доставлен в больницу с травмами. Его 25-летнюю пассажирку, а также водителей Isuzu и Honda после оказания медицинской помощи отпустили домой.

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Гость|25.12.2017 13:32|

Опять брак (BMW 320) на дороге!

Гость|25.12.2017 13:33|

Ну и нормальненько.

Гость|25.12.2017 13:37|

Гость писал(a):

Опять брак (BMW 320) на дороге!
Как же вы уже задолбали, любители машин без водителей...

Гость|25.12.2017 13:40|

К чему в статье половина текста посвящена возрасту водителей?! Лучше бы подробности дтп освятили,причину происшествия..

Гость|25.12.2017 13:41|

Обычно легковушки в лоб обгоняют,а там и кучмала.

Гость|25.12.2017 13:48|

Частный автотранспорт необходимо запретить.

Гость|25.12.2017 14:00|

Гость писал(a):

К чему в статье половина текста посвящена возрасту водителей?! Лучше бы подробности дтп освятили,причину происшествия..
лучше бы возраст авто указали и стаж водителей

Гость|25.12.2017 14:05|

Как же вы уже задолбали, любители машин без водителей.

Я про брак написал к тому,что все на советский автопром вечно грешат,вот Вам результат 5 ИНОМАРОК!!!!!!

Гость|25.12.2017 14:07|

Из-за меня в ДТП попадали три авто,я был на велосипеде и с пассажиром(мне было лет 10-11),на нас ни одной царапины,хотя удар и пришоёлся на заднее колесо!

Гость|25.12.2017 14:20|

Гость писал(a):

Я про брак написал к тому,что все на советский автопром вечно грешат,вот Вам результат 5 ИНОМАРОК!!!!!!
А я про то, что любую машину, независимо от марки, ведёт ЧЕЛОВЕК.

Гость|25.12.2017 14:21|

А я про то, что любую машину, независимо от марки, ведёт ЧЕЛОВЕК.

И я об этом-же!

Гость|25.12.2017 14:23|

Гость писал(a):

К чему в статье половина текста посвящена возрасту водителей?!

Это как ИНН без этога ни как. Имен то у людей нет только номер в виде года рождения. Журналистам надо расширить информацию о пострадавших в дтп числом и месяцем рождения. годом выпуска авто. Это значительно раскроет произошедшее событие.

Гость|25.12.2017 14:26|

Vin номера машин тоже надо. А то вдруг куплю у Арика Тархунчика под видом Нэбито нэкращэно мамай клинус.

Гость|25.12.2017 14:31|

Гость писал(a):

Vin номера машин тоже надо. А то вдруг куплю у Арика Тархунчика под видом Нэбито нэкращэно мамай клинус.
А что проверить не судьба?Кстати Макс Шелков в крайнем видео поймал "почти новую и не битую" Ауди от оф. дилера,машины надо проверять даже абсолютно новые .

Гость|25.12.2017 16:10|

Проезжали мимо,на обгон вышла бмв,не заметила фуру,столкнулись лоб в лоб,фуру потеряв управление вылетела на встречную полосу и столкнулась ещё с 2мя автомобилями.Последствия серьёзные,водитель бмв был зажат в машине,очень жаль молодого человека.Дай Бог ему здоровья

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