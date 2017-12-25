25.12.2017 | 15:42

В воскресенье, 24 декабря, в Пензе на улице Тернопольской случилось дорожно-транспортное происшествие.

В 21:20 напротив дома № 7 столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого был 28-летний мужчина, и микроавтобус Ford Transit под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии 33-летняя пассажирка отечественной легковушки была доставлена в больницу с травмами.

«Пассажиры автобуса, женщины 48 и 20 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.