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Происшествия | В Арбекове произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

25.12.2017|15:42
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В воскресенье, 24 декабря, в Пензе на улице Тернопольской случилось дорожно-транспортное происшествие.

В 21:20 напротив дома № 7 столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого был 28-летний мужчина, и микроавтобус Ford Transit под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии 33-летняя пассажирка отечественной легковушки была доставлена в больницу с травмами.

«Пассажиры автобуса, женщины 48 и 20 лет, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|25.12.2017 16:03|

без видео или фотоподборки качественной неинтересно такие новости читать !

Гость|25.12.2017 16:08|

Гость писал(a):

без видео или фотоподборки качественной неинтересно такие новости читать !
включи соседнюю новость там с бутерами из микроволнофки

Гость|25.12.2017 16:10|

Гость писал(a):

бутерами из микроволнофки
Обед безбрачия

Гость|25.12.2017 16:13|

Что-то я в русском языке не силен или опять операторы чудят. С какого это времени маршрутные такси вдруг стали автобусами пассажирскими? Заранее спасибо. Это как пригородный 130 автобус вдруг по воле нашего руководства вдруг стал городским, но при этом городские льготные проездные на него почему то не действуют. Прокуратура в ауте и не пищит..

Гость|25.12.2017 16:45|

penzainform.ru писал(a):

В 21:20 напротив дома № 7 столкнулись 28-летний мужчина, 53-летнего водителя.33-летняя пассажирка женщины 48 и 20 лет, .
Новость то о чём? Какая то нумерология.

Гость|25.12.2017 17:03|

Гость писал(a):

Новость то о чём? Какая то нумерология.
... это же ПЕНЗАИНФОРМ в Арбекове кине в пальте и в домине

Гость|25.12.2017 17:07|

penzainform.ru писал(a):

В 21:20 напротив дома № 7 столкнулись ВАЗ-21099, за рулем которого был 28-летний мужчина,
До 30 лет считается молокосос, а не мужчина

Гость|25.12.2017 17:11|

Гость писал(a):

До 30 лет считается молокосос, а не мужчина

Слова мужа, плюсую.

Гость|25.12.2017 17:17|

Гость писал(a):

без видео или фотоподборки качественной неинтересно такие новости читать !
А мне с видео и фото неинтересно как люди травмируются или гибнут. Лучше б вообще такое не публиковали. Проще некуда написать новость про криминал и аварию.

Гость|25.12.2017 17:18|

18-45 - молодежь; 45-60 - средний возраст; 60-75 - пожилой; 75-90 - пристарелый... Это градации по здравоохранению РФ!

Имя: Гость
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