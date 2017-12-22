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Происшествия | В Нижнеломовском районе столкнулись ВАЗ и фура, погибли три человека

22.12.2017|17:18
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В пятницу, 22 декабря, в Нижнеломовском районе произошло ДТП, унесшее жизнь трех человек.

По предварительным данным, в 9:40 на 548-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись фура DAF с 51-летним водителем и ВАЗ-2106, которым управлял 43-летний мужчина.

«От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и две пассажирки ВАЗа - женщины 48 и 65 лет. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.12.2017 17:49|

Через день бьются. Как на войне.

Гость|22.12.2017 18:15|

Только три труппа за день, умножить на количество регионов, на 365 дней =больше 15000 человек. Нам и войны не надо.Сами себя убиваем. Это от того, что кто то хочет быть асом на дороге и мне все по фигу.

Гость|22.12.2017 18:22|

ужас... проезжал мимо. думал просто фура с трассы ушла перед мостом через отбойник, оказалось, так....

Гость|22.12.2017 18:28|

Сегодня ехал. Шестерка в клочья. Один задний мост торчал. Ехал в Пензу часов в 8 придурок на ниве со стороны майоровки мне жопу подставил. Куда гонят, куда торопятся?

Гость|22.12.2017 19:06|

и опять фура задолбали

Гость|22.12.2017 20:22|

М5 давно признана самой опасной трассой. Сколько еще должно погибнуть чтобы ее сделали минимум четырехполосной на всем протяжении? Олимпиады и чемпионаты по футболу естественно важнее..

Гость|22.12.2017 20:41|

Если бы вовремя посыпали песком такого не было бы.

Гость|22.12.2017 20:56|

Ехал из столицы губернии после обеда. Тоже вначале,подумал-фура ушла,солдатиком,стояла труповозка-уазик с прицепом,понял,что кого то сгребла,ужас!

Гость|22.12.2017 21:03|

Я там постоянно проежаю там аварии происходят потому что чуть снег и сразу реагенты посыпают с песком отних такая жижа что и стекло хрен ототрешь и фары ничего не видно а поток бешеный и определить расстояние до встречи тяжело особенно когда темно

Гость|22.12.2017 21:57|

Ну и кто на встречу выехал

Гость|22.12.2017 21:59|

Скользко. Не гоняйте посоны!

Гость|22.12.2017 22:36|

Разделите полосы! Людей пожалейте!

Гость|22.12.2017 22:44|

Гость писал(a):

Сколько еще должно погибнуть чтобы ее сделали минимум четырехполосной на всем протяжении?
Гость писал(a):
Разделите полосы! Людей пожалейте!
Так сделайте ее ОЛНОСТОРОННЕЙ,вот сразу и получите 2 полосы в одну сторону. А в обратном направлении пусть транспорт по другим магистралям добирается. Все,проблема решена)))

Гость|22.12.2017 23:06|

За последнее время на этом месте слишком много жертв((((

Гость|23.12.2017 07:15|

не надо винить дальнобоя они ездят лучше чем на маленьких.а половину прав чайникам надо их рвать и на пересдачу

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Имя: Гость
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