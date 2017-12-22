22.12.2017 | 17:18

В пятницу, 22 декабря, в Нижнеломовском районе произошло ДТП, унесшее жизнь трех человек.

По предварительным данным, в 9:40 на 548-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись фура DAF с 51-летним водителем и ВАЗ-2106, которым управлял 43-летний мужчина.

«От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и две пассажирки ВАЗа - женщины 48 и 65 лет. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.