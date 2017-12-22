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Происшествия | Установлена личность мужчины, найденного погибшим на улице Мира

22.12.2017|14:41
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Сотрудники правоохранительных органов установили личность гражданина, погибшего в Пензе в пятницу, 22 декабря.

Сигнал о том, что у подъезда дома № 69 на улице Мира обнаружен труп мужчины, поступил в 11:25. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Погибший был зарегистрирован в Пензенском районе. Его возраст - полные 50 лет. На теле были зафиксированы признаки падения с высоты», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|22.12.2017 15:16|

penzainform.ru писал(a):

На теле были зафиксированы признаки падения с высоты», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна
Ну не оборотень же ему руку оторвал.

Гость|22.12.2017 15:20|

Что то тёмное последнее время творится на Западной поляне.

Может когда вели раскопки кого потревожили или силы зла вырвались?

Гость|22.12.2017 15:24|

Гость писал(a):

Гость|22.12.2017 15:20|

Что то тёмное последнее время творится на Западной поляне.

Может когда вели раскопки кого потревожили или силы зла вырвались?

Ну,да.Я их вызвал.Задолбали нарики и алкаши.

Гость|22.12.2017 15:31|

15.12.2017|По факту гибели рабочего при обвале грунта возбуждено уголовное делоВидео к новости

На улице Мира произошел несчастный случай: во время прокладки новой ветки канализации рабочего завалило грунтом. На место прибыли спасатели, которые откопали тело мужчины.

20.12.2017|На предприятии на улице Окружной погиб 68-летний рабочий

Во вторник, 19 декабря, на мясоперерабатывающем предприятии, расположенном на улице Окружной в Пензе, произошла трагедия: погиб рабочий.

22.12.2017|В Пензе на улице Мира найден погибший мужчина

В пятницу, 22 декабря, в Пензе произошло ЧП. В 11:25 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что у подъезда новостройки на улице Мира, 69, обнаружен труп мужчины.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

НЕ ЗРЯ ПРИЕЗЖАЛ РУЗЛЯЕВ!

Гость|22.12.2017 15:55|

Гость писал(a):

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
девушка с косой !

Гость|22.12.2017 17:04|

Все передохните,пока на Западной не будет порядка,как в 70-х!

Гость|22.12.2017 17:14|

Гость писал(a):

Что то тёмное последнее время творится на Западной поляне.

Может когда вели раскопки кого потревожили или силы зла вырвались?

Конечно,оттуда до Новозападного кладбища всего ничего,вот нечисть и встревожилась.

Гость|22.12.2017 17:16|

Гость писал(a):

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

НЕ ЗРЯ ПРИЕЗЖАЛ РУЗЛЯЕВ!

37 год,казни начались?

Гость|22.12.2017 17:29|

Причём тут Рузняев казни и нечисть? Или я не выкуриваю или просто все за каждым несчастным случаем ищют зло и мистику и никто не задумывается над техникой безопасности или просто русским авось

Гость|23.12.2017 06:28|

Там ,,Снежок"наркоман орудует,отсюда и трупы.Младший и старший.

Гость|23.12.2017 06:49|

"Снежок",вроде бы алкаш,а не нарик.А старший на зоне?

Гость|23.12.2017 07:04|

Гость писал(a):

старший на зоне
Мусорская подстилка

Гость|23.12.2017 07:11|

Ты кого имел в виду?Меня или "Снежка"-старшего?Я с мусорами вообще никаких дел не имею.И о "Снежке" -младшем,ничего плохого сказать не могу.Для меня он хороший мальчишка.О сташем,практически ничего,не знаю.

Имя: Гость
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