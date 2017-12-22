Сотрудники правоохранительных органов установили личность гражданина, погибшего в Пензе в пятницу, 22 декабря.
Сигнал о том, что у подъезда дома № 69 на улице Мира обнаружен труп мужчины, поступил в 11:25. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Погибший был зарегистрирован в Пензенском районе. Его возраст - полные 50 лет. На теле были зафиксированы признаки падения с высоты», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
penzainform.ru писал(a):Ну не оборотень же ему руку оторвал.