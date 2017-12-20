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Происшествия | В Терновке из-за утечки без отопления осталось 146 многоквартирных домов

20.12.2017|09:17
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В среду, 20 декабря, в 8:00 в микрорайоне Терновка из-за утечки перестала работать котельная «Южная», оставив без отопления больше 150 зданий.

Авария произошла на тепломагистрали ОА «Пензтеплоснабжение» в доме № 260 на улице Терновского. В результате без отопления остались 146 многоквартирных домов, 3 школы, 5 детсадов и 1 детская поликлиника.

Место порыва обнаружено, над его устранением работают две бригады из 15 человек с привлечением шести единиц техники.

«До 18:00 сегодняшнего дня нужно восстановить подачу тепла в микрорайоне», - распорядился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Ситуация находится на личном контроле мэра и начальника Управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 19 декабря, из-за аварии на теплотрассе ОА «Т Плюс Теплосеть Пенза» отопление отключали в восьми жилых домах на улице Суворова.

За неделю до этого, 12 декабря, порыв случился на улице Чкалова, в результате чего батареи стали холодными в 67 домах, трех школах, трех детских садах и на пяти объектах здравоохранения на улицах Богданова, Красной, Куйбышева, Чкалова и ряде других.

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Гость|20.12.2017 09:44|

Что, опять ? Ну вы блин даёте.

Гость|20.12.2017 09:44|

20 декабря немецкие войска были выбиты из Волоколамска. В этот же день правофланговые части 1-й ударной армии, развивая преследование противника, вышли к р. Ламе. Попытка 1-й Ударной, 16-й и 20-й армий с ходу прорвать оборону противника существенных результатов не дала. Боевые действия на этом рубеже приняли з а т я ж н о й х а р а к т е р.

-читается как пророчество.

Гость|20.12.2017 09:48|

КАЖДЫЙ ДЕНЬ.ПРОСТО ЖЕСТЬ.

Гость|20.12.2017 09:51|

3 магнитофона, 3 шубы, все пропало...

Гость|20.12.2017 09:54|

На подъездах уже объявления развешены. Почему-то никто из местных не удивился

Гость|20.12.2017 10:01|

похоже на диверсию какую-то

Гость|20.12.2017 10:03|

А в чём собственно заключается РАБОТА Ильина?

Имя: Гость
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