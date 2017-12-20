20.12.2017 | 09:17

В среду, 20 декабря, в 8:00 в микрорайоне Терновка из-за утечки перестала работать котельная «Южная», оставив без отопления больше 150 зданий.

Авария произошла на тепломагистрали ОА «Пензтеплоснабжение» в доме № 260 на улице Терновского. В результате без отопления остались 146 многоквартирных домов, 3 школы, 5 детсадов и 1 детская поликлиника.

Место порыва обнаружено, над его устранением работают две бригады из 15 человек с привлечением шести единиц техники.

«До 18:00 сегодняшнего дня нужно восстановить подачу тепла в микрорайоне», - распорядился глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Ситуация находится на личном контроле мэра и начальника Управления по делам ГОЧС Алексея Михайлова», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вторник, 19 декабря, из-за аварии на теплотрассе ОА «Т Плюс Теплосеть Пенза» отопление отключали в восьми жилых домах на улице Суворова.

За неделю до этого, 12 декабря, порыв случился на улице Чкалова, в результате чего батареи стали холодными в 67 домах, трех школах, трех детских садах и на пяти объектах здравоохранения на улицах Богданова, Красной, Куйбышева, Чкалова и ряде других.