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Происшествия | В Спасске мальчик 8 лет был сбит в зоне действия пешеходного перехода

20.12.2017|17:40
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В Спасске под колесами фуры погиб 8-летний ребенок. Это произошло на 471-м километре федеральной трассы М5.

«Водитель автомобиля Volvo, мужчина 1964 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2009 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Стоит отметить, что трагедия случилась в зоне действия пешеходного перехода, обозначенного соответствующими дорожными знаками и разметкой.

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