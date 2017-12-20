20.12.2017 | 17:40

В Спасске под колесами фуры погиб 8-летний ребенок. Это произошло на 471-м километре федеральной трассы М5.

«Водитель автомобиля Volvo, мужчина 1964 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2009 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия мальчик от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Стоит отметить, что трагедия случилась в зоне действия пешеходного перехода, обозначенного соответствующими дорожными знаками и разметкой.