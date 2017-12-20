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Происшествия | В Пензе разыскивают очевидцев ДТП на улицах Чаадаева и Пушкари

20.12.2017|15:44
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В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортных происшествий, которые случились в Железнодорожном и Первомайском районах.

Первое произошло 29 ноября на улице Чаадаева. В 18:40 напротив дома № 53 столкнулись автомобили «Лада-Приора» и Hyundai Accent. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Вторая авария случилась 11 декабря на улице Пушкари. В 22:10 напротив дома № 12 дорогу не поделили Nissan Almera и Daewoo Matiz. Иномарки также были повреждены.

Очевидцев данных происшествий просят позвонить в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-91-23 - или обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 1.

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