20.12.2017 | 15:44

В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортных происшествий, которые случились в Железнодорожном и Первомайском районах.

Первое произошло 29 ноября на улице Чаадаева. В 18:40 напротив дома № 53 столкнулись автомобили «Лада-Приора» и Hyundai Accent. Оба транспортных средства получили механические повреждения.

Вторая авария случилась 11 декабря на улице Пушкари. В 22:10 напротив дома № 12 дорогу не поделили Nissan Almera и Daewoo Matiz. Иномарки также были повреждены.

Очевидцев данных происшествий просят позвонить в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-03, 59-91-23 - или обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 1.