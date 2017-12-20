20.12.2017 | 09:13

Во вторник, 19 декабря, на мясоперерабатывающем предприятии, расположенном на улице Окружной в Пензе, произошла трагедия: погиб рабочий.

Данный факт подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Погиб мужчина 1949 года рождения. Дополнительная информация о происшествии будет дана чуть позже», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По неподтвержденной информации, пенсионера направили ремонтировать погрузочную площадку.