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Происшествия | На предприятии на улице Окружной погиб 68-летний рабочий

20.12.2017|09:13
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Во вторник, 19 декабря, на мясоперерабатывающем предприятии, расположенном на улице Окружной в Пензе, произошла трагедия: погиб рабочий.

Данный факт подтвердили в региональном управлении Следственного комитета России.

«Погиб мужчина 1949 года рождения. Дополнительная информация о происшествии будет дана чуть позже», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По неподтвержденной информации, пенсионера направили ремонтировать погрузочную площадку.

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Гость|20.12.2017 09:23|

Разве можно в таком возрасте работать? Что заставило трудиться пенсионера?

Гость|20.12.2017 09:25|

Я в шоке. И что теперь будет начальству?

Гость|20.12.2017 09:42|

Гость писал(a):

Что заставило трудиться пенсионера?
Размер пенсии

Гость|20.12.2017 09:45|

Гость писал(a):

Что заставило трудиться пенсионера?
Скучно дома бездельничать

Гость|20.12.2017 09:47|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Что заставило трудиться пенсионера?
Размер пенсии
Максимальный размер пенсии заслуженного инженера = 14 тысяч, включая ветеранскую надбавку за серьёзные разработки. Средняя зарплата почтового служащего в отделении связи - 40 тысяч.

Гость|20.12.2017 09:48|

Что заставило пенсионера трудиться? Элементарно-ГОЛОД...

Гость|20.12.2017 10:01|

ГОЛОД.НИЩЕТА И БЕЗНАДЁГА.

Имя: Гость
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