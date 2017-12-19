Во вторник, 19 декабря, в Спасске произошла трагедия: под колесами фуры погиб ребенок.
Смертельное ДТП произошло на улице Ленина. По предварительным данным, в 12:10 водитель Volvo с прицепом наехал на 8-летнего мальчика.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, маленький пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка.
ну, во первых не 8 лет, а 3-х летний ребенок в коляске...
а во вторых - мать ребенка была не права, так рисковать ребенком нельзя....
P.S. когда же сделают трассу в обход деревни, ни жить нельзя, ни ездить нормально.....