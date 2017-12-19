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Происшествия | В Спасске фура насмерть сбила 8-летнего мальчика

19.12.2017|16:58
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Во вторник, 19 декабря, в Спасске произошла трагедия: под колесами фуры погиб ребенок.

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина. По предварительным данным, в 12:10 водитель Volvo с прицепом наехал на 8-летнего мальчика.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, маленький пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка.

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Гость|19.12.2017 17:20|

ну, во первых не 8 лет, а 3-х летний ребенок в коляске...

а во вторых - мать ребенка была не права, так рисковать ребенком нельзя....

P.S. когда же сделают трассу в обход деревни, ни жить нельзя, ни ездить нормально.....

Гость|19.12.2017 17:25|

Что случилось? Как это произошло?

Гость|19.12.2017 17:28|

А не пора ли там вообще светофор поставить?Пройти не возможно!!!

Гость|19.12.2017 17:40|

Стрелять и вешать!

Гость|19.12.2017 17:40|

Какой 3-х летний ребёнок а коляске? Мальчик учился в 3 классе,возвращался из школы.

Гость|19.12.2017 17:49|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 17:40|

Какой 3-х летний ребёнок а коляске? Мальчик учился в 3 классе,возвращался из школы.

Снова власти не договаривают, а люди-дети продолжают гибнуть.

Гость|19.12.2017 18:20|

Может быть и 8 лет, не буду спорить, аварию видел собственными глазами, мбо был на работе сегодня в спасске.... Так вот в магазине непосредственно, около дтп, местные и говорили про 3-х летнего ребёнка... А уж где правда я не знаю... лично труп не видел и сказать точно не смогу.

Гость|19.12.2017 18:33|

ХАНЬБА!!!!!

Гость|19.12.2017 18:37|

На углу Луначарского/Толстого в 16.30 мужика на тротуаре спас светофор, иначе бы сидевшая за рулем праворульки смела бы его нафиг, а ее спас именно правый руль, так как левой бочиной она все и собрала. А отправил ее в сей полет несущийся напрямую мужичок.

Гость|19.12.2017 18:38|

Мама с коляской прошла, а потом мальчик выбежал. Погиб внук моей коллеги,были сами на месте трагедии

Гость|19.12.2017 18:40|

Кто же виноват. И как все это произошло.

Гость|19.12.2017 18:53|

А в России тем временем вводят оранжевые жилетки

Имя: Гость
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