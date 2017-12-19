19.12.2017 | 16:58

Во вторник, 19 декабря, в Спасске произошла трагедия: под колесами фуры погиб ребенок.

Смертельное ДТП произошло на улице Ленина. По предварительным данным, в 12:10 водитель Volvo с прицепом наехал на 8-летнего мальчика.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, маленький пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка.