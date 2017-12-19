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Происшествия | В Пензе разыскивают очевидцев ДТП с пешеходом на ул. К. Цеткин

19.12.2017|11:12
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В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 12 декабря на улице Клары Цеткин.

В 16:45 напротив дома № 21 водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии. Пешеход получил телесные повреждения.

Очевидцев данного происшествия убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 13.

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Гость|19.12.2017 13:29|

Обещали свет выключать в 8-00 а выключают в 7-40 еще темно самый пик в школу идут и на работу. Кто ответственный НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК ОПЯТЬ ЖДЕМ БЕДУ!

Гость|19.12.2017 13:34|

Гость писал(a):

Гость|19.12.2017 13:29|

Обещали свет выключать в 8-00 а выключают в 7-40 еще темно самый пик в школу идут и на работу. Кто ответственный НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК ОПЯТЬ ЖДЕМ БЕДУ!

Это вы к кому обратились? На колени еще упадите. Насрать власти на народ

Гость|19.12.2017 13:52|

На перекрестке, поворот с М-5 на п.Монтажный неделю назад, в результате ДТП снесли светофор. До сих пор не восстановлен, повернуть налево с п.Монтажный невозможно!!!

Гость|19.12.2017 15:10|

обращайтесь в администрацию,а не здесь комментарии пишите

Гость|19.12.2017 15:48|

Тут стукачей не любят! Так что не будет свидетелей!

Гость|19.12.2017 16:05|

Кто виноват то?

Имя: Гость
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