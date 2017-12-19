19.12.2017 | 11:12

В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 12 декабря на улице Клары Цеткин.

В 16:45 напротив дома № 21 водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии. Пешеход получил телесные повреждения.

Очевидцев данного происшествия убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 13.