В Пензе разыскиваются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, которое случилось 12 декабря на улице Клары Цеткин.
В 16:45 напротив дома № 21 водитель неустановленного автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии. Пешеход получил телесные повреждения.
Очевидцев данного происшествия убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: улица Бакунина, 181, кабинет № 13.
Обещали свет выключать в 8-00 а выключают в 7-40 еще темно самый пик в школу идут и на работу. Кто ответственный НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК ОПЯТЬ ЖДЕМ БЕДУ!