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Происшествия | В Нижнем Ломове 10-летняя девочка попала под колеса «Газели»

16.12.2017|12:38
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В пятницу, 15 декабря, в Нижнем Ломове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 7:15 у дома № 18 на улице Шоссейной 55-летний водитель «Газели» сбил 10-летнюю школьницу.

«Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|16.12.2017 12:45|

в ломове один светофор на город работает.дороги в ужасном состоянии.а машины носятся.дпс профилактику плохо ведет.почаще дпс на дорогах надо стоять в городе.а то только на трассе.профилактику надо проводить на перекрестках стоять.и у пешеходных переходах для профилактики.

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