16.12.2017 | 12:38

В пятницу, 15 декабря, в Нижнем Ломове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 7:15 у дома № 18 на улице Шоссейной 55-летний водитель «Газели» сбил 10-летнюю школьницу.

«Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.