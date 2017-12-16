В пятницу, 15 декабря, в Нижнем Ломове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
По предварительным данным, в 7:15 у дома № 18 на улице Шоссейной 55-летний водитель «Газели» сбил 10-летнюю школьницу.
«Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
в ломове один светофор на город работает.дороги в ужасном состоянии.а машины носятся.дпс профилактику плохо ведет.почаще дпс на дорогах надо стоять в городе.а то только на трассе.профилактику надо проводить на перекрестках стоять.и у пешеходных переходах для профилактики.