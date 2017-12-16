16.12.2017 | 15:25

В Арбекове 16 декабря рано утром произошла авария - лопнула чугунная водопроводная труба. Это случилось на улице Собинова, напротив школы № 36. Поток пошел по проспекту Строителей, и в низине на ул. Тернопольской образовался коммунальный пруд.

Работникам дорожной службы пришлось на ощупь отыскивать под сотнями кубов воды ливневую канализацию.

«Все, что скопилось на дороге, стекает сюда, в решетку, тем самым забивает ее, не дает воде уходить», - прояснил один из рабочих.

Иномарка оказалась в самой пучине - по всей вероятности, в двигатель попала жидкость. В подобной ситуации здесь - не один водитель. Алексей так и не добрался до работы: он все утро вычерпывал воду из салона.

«Было темно, насколько сильно залило - я не видел; вроде машины проезжали. Я решил, что тоже проеду, но не удалось. Рядом со мной стояло еще примерно пять машин», - рассказал пострадавший от водной стихии.

«Мы живем в России, ничему удивляться не стоит», - высказался другой водитель.

Технический директор Горводоканала заверил мэра Пензы Виктора Кувайцева, что, несмотря на столь крупную утечку, горожане из этого жилого массива и ученики гимназии № 13 не должны пострадать.

Спустя несколько часов вода ушла, а вот старые трубы остались. Предугадать, где в Пензе в следующий раз рванет, невозможно.