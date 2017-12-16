16.12.2017 | 15:33

На улице Коммунистической, напротив дома № 9, автомагистраль не поделили Daewoo Matiz и столь редкие в наши дни участники дорожного движения - две лошади и пони.

«Он наехал на нас сзади, удар пришелся в круп. Лошадь падает на меня - и мы валимся фактически посреди дороги», - рассказала всадница Елена.

Женщина, едва не лишившаяся головы, больше переживала за здоровье своей лошади. Повреждения ног для этих животных равносильны смерти.

У «железного коня» помято переднее крыло. Водитель иномарки до этого дня с таким препятствием не сталкивался.

«Я ехал по второй полосе, и неожиданно они выскочили на вторую полосу. Машина, которая ехала спереди, успела вырулить. А я - нет, хотя ехал небыстро», - объяснил сотрудникам ГИБДД автовладелец.

«Одна из лошадей испугалась трактора, «закинулась» и нас толкнула. Автомобиль несся за следующей машиной. Я выехала вперед, услышала удар, обернулась - а она уже летит», - отметила вторая наездница Юлия.

Группа скакунов направлялась в центр города катать детвору, но теперь им не до веселья. Сотрудники ГИБДД оформили довольно нестандартное в своей практике ДТП.