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Происшествия | По факту гибели рабочего при обвале грунта возбуждено уголовное дело

15.12.2017|17:43
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На улице Мира произошел несчастный случай: во время прокладки новой ветки канализации рабочего завалило грунтом. На место прибыли спасатели, которые откопали тело мужчины.

«Судя по одежде, рабочий. 4,5 метра глубина» - рассказал очевидец.

Мотор экскаватора рабочие заглушили лишь после того, как спасатели попросили их об этом. Мужчины в спецодежде рассказывают прибывшим на место полицейским и медикам о случившемся. Грунт осыпался, и мужчина упал в яму, где его и завалило. Ему было 40 лет.

Трагическая гибель мужчины на рабочем месте легла в основу уголовного дела. Следователи выяснят, соблюдались ли требования безопасности на этом объекте.

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Гость|15.12.2017 19:10|

Не соблюдение правил ТБ везде и во всех сферах.

Гость|15.12.2017 19:36|

Гость писал(a):

Не соблюдение правил ТБ везде и во всех сферах.
это и есть результат последней революции. Теперь нужно учиться у скандинавов по крайней мере, иначе постоянно сжимающаяся пружина может сработать.

Имя: Гость
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