15.12.2017 | 17:43

На улице Мира произошел несчастный случай: во время прокладки новой ветки канализации рабочего завалило грунтом. На место прибыли спасатели, которые откопали тело мужчины.

«Судя по одежде, рабочий. 4,5 метра глубина» - рассказал очевидец.

Мотор экскаватора рабочие заглушили лишь после того, как спасатели попросили их об этом. Мужчины в спецодежде рассказывают прибывшим на место полицейским и медикам о случившемся. Грунт осыпался, и мужчина упал в яму, где его и завалило. Ему было 40 лет.

Трагическая гибель мужчины на рабочем месте легла в основу уголовного дела. Следователи выяснят, соблюдались ли требования безопасности на этом объекте.