15.12.2017 | 11:33

В пятницу, 15 декабря, у дома № 43 на улице Мира произошел трагический случай. По неподтвержденной информации, там погиб мужчина, которого завалило землей при проведении работ.

«В настоящее время на месте находится следственная группа. Был этот человек рабочим или просто прохожим, пока не установлено», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

На место происшествия также прибыли полицейские и спасатели.

2 августа в Пензе засыпало землей рабочего, рывшего котлован на улице Высокой. Тогда сотрудники ППСЦ с помощью инструмента извлекли пострадавшего из ямы и передали медикам.