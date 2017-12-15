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Происшествия | На ул. Мира рабочий погиб при обвале грунта во время прокладки труб

15.12.2017|15:28
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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 40-летнего мужчины при прокладке труб канализации около дома № 43 на улице Мира.

По данным следствия, утром в пятницу, 15 декабря, сотрудник ООО «Трубопровод» выполнял работы в составе бригады. Он находился в траншее, когда произошел обвал грунта.

Тело мужчины было извлечено из-под завала спасателями.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выявляются лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.

Источник — Фото пресс-службы УЖКХ и ГЗН Пензенской области
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Гость|15.12.2017 15:52|

Ну это уже вообще из ряда вон, 21-й век на дворе, мужика землей засыпало в окопе.

Гость|15.12.2017 16:01|

Ни кого с ГУ МЧС не видно. ППСЦ да вот они!

Гость|15.12.2017 16:05|

А МЧС постоянно присваевает себе заслуги Пензенского пожарно спасательного центра,Поисково-спасательной службы.Или просто журналисты безграмотные,и не видят разницу.

Гость|15.12.2017 16:12|

Да, гибнут мужики! Пусть начальник берет и лопатой сам копает! Начальник - убийца!!! А то все стоят смотрят!!!

Гость|15.12.2017 16:19|

penzainform.ru писал(a):

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти
Асфиксия вследствие аспирации дыхательных путей силикатами или механическая асфиксия вследствие сдавливании грудной клетки.

Гость|15.12.2017 16:52|

Нарушение техники безопасности начальником !!! А спишут на работягу .

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