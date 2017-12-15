15.12.2017 | 15:28

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти 40-летнего мужчины при прокладке труб канализации около дома № 43 на улице Мира.

По данным следствия, утром в пятницу, 15 декабря, сотрудник ООО «Трубопровод» выполнял работы в составе бригады. Он находился в траншее, когда произошел обвал грунта.

Тело мужчины было извлечено из-под завала спасателями.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выявляются лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда.