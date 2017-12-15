15.12.2017 | 12:13

В пятницу, 15 декабря, в Пензе произошло необычное событие: у здания Министерства здравоохранения, расположенного на улице Некрасова, появились гроб и венок с надписью «Нашей медицине от Левого фронта».

«Сообщение об обнаружении этих предметов поступили в полицию в 10:50. На место выехали специалисты», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Бесхозные предметы обследовали кинолог с собакой, а также взрывотехник Росгвардии. Как оказалось, никакой опасности они не представляют.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.