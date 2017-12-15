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Происшествия | К зданию минздрава на улице Некрасова подложили гроб с венком

15.12.2017|12:13
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В пятницу, 15 декабря, в Пензе произошло необычное событие: у здания Министерства здравоохранения, расположенного на улице Некрасова, появились гроб и венок с надписью «Нашей медицине от Левого фронта».

«Сообщение об обнаружении этих предметов поступили в полицию в 10:50. На место выехали специалисты», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Бесхозные предметы обследовали кинолог с собакой, а также взрывотехник Росгвардии. Как оказалось, никакой опасности они не представляют.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в пресс-службе.

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Гость|15.12.2017 12:32|

Ну не всё же время дипломы, да и росгвардейцам учения не помешают.

Гость|15.12.2017 12:34|

Кардиоцентру неплохо было бы вынести "Благодарность" за загубленные жизни.

Гость|15.12.2017 12:39|

Можно по подробнее про кардиоцентр?

Гость|15.12.2017 12:46|

Мне предлагают операцию.Хотелось бы по подробней

Гость|15.12.2017 12:47|

медицина хромает это факт.

Гость|15.12.2017 12:49|

Гость писал(a):

медицина хромает это факт.
Но передвигается же,а не лежит совсем мертвой.

Гость|15.12.2017 12:50|

Гость писал(a):

Мне предлагают операцию.Хотелось бы по подробней
Режут налево и направо, квоты годовые отрабатывают, конвейер одним словом и качество проведения операции сами понимаете не очень и процент неудачных исходов велик, им важно из фонда мед.страхования выкачать как можно больше. Ну может повезет, не отчаивайтесь.

Гость|15.12.2017 12:56|

а правда что сломанными каретами иномарками заставлены все гаражи в городе а из области перегоняют отечественные машины чтобы не чинить иномарки а просто продать их потом кому надо под маршрутки?

Гость|15.12.2017 12:56|

Про кардиоцентр вы зря! Моему отцу там детали операцию и до операции обследование! Все в 1000 раз лучше чем в любой другой больнице

Гость|15.12.2017 12:59|

"Левый фронт", так держать!

Гость|15.12.2017 12:59|

медицина хромает это факт.

зато стрючок процветает...

Гость|15.12.2017 13:01|

поддерживаю левый фронт.

Гость|15.12.2017 13:03|

Гость писал(a):

Все в 1000 раз лучше чем в любой другой больнице
Стране-стране.

А моего прямо уговорили, ложитесь-ложитесь, вам хана. После операции спортом уже не занимается.

Конвейер для получения бабла.

Гость|15.12.2017 13:04|

Гость писал(a):

"Левый фронт", так держать!
Молодцы! Не то, что жалкие и продажные мгерыши с прочими подпевалками.

Гость|15.12.2017 13:04|

Гость писал(a):

Про кардиоцентр вы зря! Моему отцу там детали операцию и до операции обследование! Все в 1000 раз лучше чем в любой другой больнице
Да ладно, мне вот еще молодому человеку так и отказали в установке петлевого регистратора для контроля аритмии, несколько лет отфутболивали, аппаратов нет, как оказалось старикам и старухам 80-летним повшивали, за них с ФМС можно больше содрать, а молодым хоть сдыхай, так что наш кардиоцентр еще тот, да, вы еще в очереди не сидели после 1,5 месячной записи, бардак полный.

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