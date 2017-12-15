15.12.2017 | 16:31

В пятницу, 15 декабря, около 14:00 на улице Нахимова в Пензе произошел порыв, и образовалась утечка на тепломагистрали диаметром 700 мм.

Без отопления остались жители 106 мкногоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской.

«Ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс». В ликвидации последствий порыва задействованы 2 бригады и 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично выехал на место ЧП для уточнения его масштабов. Он связался по телефону с генеральным директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, и тот заверил, что к полуночи порыв будет устранен.

15 декабря отопление также отключили в восьми жилых домах на улице Суворова.