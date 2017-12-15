В пятницу, 15 декабря, около 14:00 на улице Нахимова в Пензе произошел порыв, и образовалась утечка на тепломагистрали диаметром 700 мм.
Без отопления остались жители 106 мкногоквартирных домов, а также 5 детсадов и 5 школ на улицах Вяземского, 8 Марта, Крупской.
«Ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс». В ликвидации последствий порыва задействованы 2 бригады и 5 единиц техники», - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мэр Пензы Виктор Кувайцев лично выехал на место ЧП для уточнения его масштабов. Он связался по телефону с генеральным директором филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, и тот заверил, что к полуночи порыв будет устранен.
15 декабря отопление также отключили в восьми жилых домах на улице Суворова.
Т Плюс сволочи посление.