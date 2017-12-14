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Происшествия | В Пензенской области пропал 30-летний Роман Манжуков из р. п. Лунино

14.12.2017|11:36
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В Пензенской области разыскивается 30-летний Роман Манжуков, пропавший без вести. 13 ноября он вышел из дома в поселке Лунино, и с тех пор данных о его местонахождении нет.

Рост мужчины примерно 165 см, телосложение среднее, волосы темные короткие. Особые приметы – татуировка в виде паука на шее и несколько тату на руках.

В день исчезновения на Романе Манжукове были черные кожаные куртка и ботинки, серые спортивные штаны и кепка из нерпы.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщите ее по телефонам межмуниципального отдела МВД России «Лунинский»: 8-(8412)-63-02-33, 8-(84161)-3-14-50, 3-11-59», - обратились к пензенцам сотрудники пресс-службы регионального УМВД РФ.

Источник — Фото поискового отряда Лиза Алерт Пенза
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