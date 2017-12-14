14.12.2017 | 11:14

В четверг, 14 декабря, в Первомайском районе Пензы в ДТП погиб пешеход.

Авария произошла в 5:55 на Центральной улице напротив дома № 7 на Экспериментальной. 36-летний водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на переходившего дорогу мужчину, возраст которого около 50 лет.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Происшествие обсуждается в Интернете. Информация об аварии появилась в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте». По словам автора одного из сообщений, машина, сбившая пешехода, - такси.

«Перебегал, наверное, в неположенном месте? Пешеходный переход и остановка в разных местах», - высказал мнение другой пользователь соцсети.

Комментаторы пишут, что водителю очень трудно заметить в темноте пешехода, особенно в черной одежде.

«Жаль человека, еще больше жалко его семью», - говорится в одном из отзывов.

«Давайте уважать друг друга, хотя бы на дорогах, переходах, тротуарах... А то многие ведут себя, как будто за компьютером в играх успели «сохраниться», - и водители, и пешеходы», - призывает жителей и гостей города подписчик паблика.