14.12.2017 | 17:20

Врачи скорой уже не смогли помочь пешеходу, попавшему под колеса такси. Удар был такой силы, что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия случилась в четверг, 14 декабря, около шести часов утра на улице Экспериментальной, в районе дома № 7.

«Водитель автомобиля Кiа Rio, мужчина 1981 года рождения, допустил наезд на неустановленного пешехода-мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Рядом с местом ДТП располагается регулируемый пешеходный переход, но пока неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения - водитель такси или человек, пытавшийся пересечь проезжую часть.