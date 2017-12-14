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Происшествия | Полиция выясняет обстоятельства гибели пешехода на Экспериментальной

14.12.2017|17:20
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Врачи скорой уже не смогли помочь пешеходу, попавшему под колеса такси. Удар был такой силы, что мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью. Трагедия случилась в четверг, 14 декабря, около шести часов утра на улице Экспериментальной, в районе дома № 7.

«Водитель автомобиля Кiа Rio, мужчина 1981 года рождения, допустил наезд на неустановленного пешехода-мужчину, который от полученных телесных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего, а также выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Рядом с местом ДТП располагается регулируемый пешеходный переход, но пока неизвестно, кто нарушил правила дорожного движения - водитель такси или человек, пытавшийся пересечь проезжую часть.

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Гость|14.12.2017 19:16|

да всегда там пешеходы перебегают напротив остановки, не дойдя до светофора 150 метров. а освещение там недостаточное, как и во всем городе.

Гость|14.12.2017 19:23|

Переобулся в тапки белые.

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