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Происшествия | В Пензе в автобусе № 30 обнаружили подозрительный предмет

13.12.2017|17:38
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Пензенский автобус маршрута № 30 сошел с рейса после того, как в его салоне заметили подозрительный предмет. Участок тротуара на улице Мира огородили сигнальной лентой, за нее мимо полицейских никто не проскользнул. Общественный транспорт также проезжал мимо этой остановки.

«Действовали согласно инструкции. Пакет темного цвета, завязан», - рассказал водитель автобуса Сергей.

Первой в салон автобуса зашли кинолог и его напарница, семилетняя ротвейлер Рада. После досмотра специально обученная собака вернулась в полицейскую машину, уступив место бойцу Росгвардии. Тот подтвердил, что нюх не подвел четырехлапого бойца.

На сидении в пакете - старые тряпки. По признанию водителя автобуса, подобное уже не раз случалось в его практике.

«Семена и картошка были, тоже в черном пакете», - поделился Сергей.

После такой тревожной остановки автобус вновь отправился по маршруту.

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