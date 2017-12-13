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Происшествия | На ул. Мира в автобусе № 30 обнаружили подозрительную женскую сумку

13.12.2017|09:56
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В среду, 13 декабря, в районе остановки общественного транспорта «Гортеплоэнергия» на улице Мира собрались сотрудники различных специальных служб.

Поводом для беспокойства стала бесхозная сумка, обнаруженная в салоне автобуса, который следовал по маршруту № 30, около девяти часов утра.

Всех пассажиров вывели из автобуса, на место прибыли полицейские, спасатели и медики.

«В настоящее время транспортное средство осматривают взрывотехники и кинологи. Данных о том, что именно находится внутри сумки, пока нет», - сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

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Гость|13.12.2017 10:28|

Опять какая-то растяпа сумку забыла.

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