13.12.2017 | 09:56

В среду, 13 декабря, в районе остановки общественного транспорта «Гортеплоэнергия» на улице Мира собрались сотрудники различных специальных служб.

Поводом для беспокойства стала бесхозная сумка, обнаруженная в салоне автобуса, который следовал по маршруту № 30, около девяти часов утра.

Всех пассажиров вывели из автобуса, на место прибыли полицейские, спасатели и медики.

«В настоящее время транспортное средство осматривают взрывотехники и кинологи. Данных о том, что именно находится внутри сумки, пока нет», - сообщили в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.