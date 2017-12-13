Пензенская прокуратура заинтересовалась очередным отключением отопления в Пензе. В среду, 13 декабря, утечки произошли сразу в двух местах.
В 5:30 ресурс перестал поступать в 9 жилых домов и детский сад на улице Ладожской, в 7:00 - в 16 жилых домов и 2 административных здания на улицах Егорова и Литвинова.
В первом случае за ликвидацию утечки отвечают сотрудники ПАО «Т Плюс», во втором - работники МКП «Теплоснабжение».
«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Что не день. все равно как сводка боевых действий, а ведь еще не было холодов. Что будет когда морозы будут за минус 10.