13.12.2017 | 10:53

Пензенская прокуратура заинтересовалась очередным отключением отопления в Пензе. В среду, 13 декабря, утечки произошли сразу в двух местах.

В 5:30 ресурс перестал поступать в 9 жилых домов и детский сад на улице Ладожской, в 7:00 - в 16 жилых домов и 2 административных здания на улицах Егорова и Литвинова.

В первом случае за ликвидацию утечки отвечают сотрудники ПАО «Т Плюс», во втором - работники МКП «Теплоснабжение».

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.