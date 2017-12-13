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Происшествия | На Севере из-за утечки тепло перестало поступать в 16 жилых домов

13.12.2017|10:53
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Пензенская прокуратура заинтересовалась очередным отключением отопления в Пензе. В среду, 13 декабря, утечки произошли сразу в двух местах.

В 5:30 ресурс перестал поступать в 9 жилых домов и детский сад на улице Ладожской, в 7:00 - в 16 жилых домов и 2 административных здания на улицах Егорова и Литвинова.

В первом случае за ликвидацию утечки отвечают сотрудники ПАО «Т Плюс», во втором - работники МКП «Теплоснабжение».

«Сроки подачи теплоносителя и соблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг находятся на контроле прокуратуры», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|13.12.2017 11:10|

Что не день. все равно как сводка боевых действий, а ведь еще не было холодов. Что будет когда морозы будут за минус 10.

Гость|13.12.2017 11:10|

Т+ рулит..С Саранска в мардовии тепло..

Гость|13.12.2017 11:11|

К стати в мардовии нет т+ из Пензы у них реально тепло

Гость|13.12.2017 11:13|

На то он и Север...

Гость|13.12.2017 11:17|

А НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ.....

Гость|13.12.2017 11:54|

Где прокуратура???

Пора сажать!!!

Имя: Гость
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