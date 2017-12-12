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Происшествия | В пожаре на проспекте Победы погиб 62-летний мужчина

12.12.2017|09:37
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В понедельник, 11 декабря, пожар унес жизнь пожилого пензенца. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 10:22.

Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире, расположенной на втором этаже дома № 86 на проспекте Победы. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 19 человек и 6 единиц техники», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Уточняется, что жертвой возгорания стал 62-летний мужчина.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|12.12.2017 09:59|

ОПЯТЬ МАШИНАМИ ВСЁ БЫЛО ЗАСТАВЛЕНО И ПОЖАРНЫЕ НЕ СМОГЛИ ПОДЪЕХАТЬ?

Гость|12.12.2017 10:10|

Опять прикурил с бодунища ?

Имя: Гость
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