Вечером 11 декабря на пульт диспетчера поступило сообщение о горящем автомобиле.
Очевидцы сообщили, что на улице Пушанина открытым огнем полыхала легковая машина. На место пожара незамедлительно прибыл пожарный расчет, в ликвидации ЧП участвовали пять человек.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Специалисты Госпожнадзора выяснят, из-за чего загорелась иномарка, и определят сумму причиненного ущерба.
Кому-то помешал!его явно предупреждают,что там ходить опасно-тюрь,кругом тьма и мрак..