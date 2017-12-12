Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 дек 2017|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.30  |  $  58.84
 

Происшествия | В Пензе на улице Пушанина сгорел легковой автомобиль

12.12.2017|17:07
Печать

Вечером 11 декабря на пульт диспетчера поступило сообщение о горящем автомобиле.

Очевидцы сообщили, что на улице Пушанина открытым огнем полыхала легковая машина. На место пожара незамедлительно прибыл пожарный расчет, в ликвидации ЧП участвовали пять человек.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Специалисты Госпожнадзора выяснят, из-за чего загорелась иномарка, и определят сумму причиненного ущерба.

0
0
0
0
 
Гость|12.12.2017 18:34|

Кому-то помешал!его явно предупреждают,что там ходить опасно-тюрь,кругом тьма и мрак..

Гость|12.12.2017 18:53|

Похоже Астра.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!