12.12.2017 | 17:07

Вечером 11 декабря на пульт диспетчера поступило сообщение о горящем автомобиле.

Очевидцы сообщили, что на улице Пушанина открытым огнем полыхала легковая машина. На место пожара незамедлительно прибыл пожарный расчет, в ликвидации ЧП участвовали пять человек.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка. Специалисты Госпожнадзора выяснят, из-за чего загорелась иномарка, и определят сумму причиненного ущерба.