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Происшествия | В Белинском районе в аварии пострадал водитель КамАЗа

12.12.2017|11:13
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В понедельник, 11 декабря, в Белинском районе в ДТП пострадал водитель большегруза.

По предварительным данным, в 16:40 на 186-м километре автотрассы Тамбов - Пенза КамАЗ, которым управлял 52-летний шофер, слетел в кювет и опрокинулся.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС, бригада скорой помощи.

«В результате происшествия водитель КамАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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