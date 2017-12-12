12.12.2017 | 15:14

Белая иномарка оказалась на обочине, вверх колесами. Авария произошла на дороге, ведущей в поселок Лесхоз.

Мужчина, управлявший автомобилем Ford, двигался в сторону улицы Окружной. На одном из поворотов его транспортное средство занесло, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась.

В момент ДТП в салоне легковушки находился только водитель. Он смог самостоятельно выбраться из покореженного авто. Помощь прибывших на место происшествия медиков ему не понадобилась.

По словам владельца разбитой иномарки, он учел плохие погодные условия и ехал со скоростью не выше 60 километров в час, поэтому обвиняет в случившимся дорожные службы, которые вовремя не посыпали этот участок проезжей части пескосоляной смесью.