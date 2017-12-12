Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|12 дек 2017|19:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  69.30  |  $  58.84
 

Происшествия | Попавший в ДТП водитель иномарки винит в случившемся дорожные службы

12.12.2017|15:14
Печать

Белая иномарка оказалась на обочине, вверх колесами. Авария произошла на дороге, ведущей в поселок Лесхоз.

Мужчина, управлявший автомобилем Ford, двигался в сторону улицы Окружной. На одном из поворотов его транспортное средство занесло, в результате чего машина вылетела с трассы и перевернулась.

В момент ДТП в салоне легковушки находился только водитель. Он смог самостоятельно выбраться из покореженного авто. Помощь прибывших на место происшествия медиков ему не понадобилась.

По словам владельца разбитой иномарки, он учел плохие погодные условия и ехал со скоростью не выше 60 километров в час, поэтому обвиняет в случившимся дорожные службы, которые вовремя не посыпали этот участок проезжей части пескосоляной смесью.

0
0
0
0
 
Гость|12.12.2017 19:06|

Соблюдать скоростной режим надо было

Гость|12.12.2017 19:14|

Свет в Пензе с утра выключают в 8.20 . А на улице темно и нидзя—пешеходы перебегают дороги где хотят, но их видно в последний момент.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!