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Происшествия | Пензенец угрожал бывшей жене и детям расправой, а затем выпрыгнул из окна

12.12.2017|10:02
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В Пензе сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который угрожал расправиться со своей бывшей женой и детьми.

В воскресенье, 10 декабря, в полицию обратилась горожанка, проживающая на улице Клары Цеткин. Она рассказала, что поссорилась с экс-супругом, после чего тот стал угрожать всей семье.

Прибывшие на место происшествия наряды вневедомственной охраны и полиции увидели лежавшего на снегу мужчину, который и оказался злоумышленником. Он объяснил, что выпрыгнул из окна первого этажа и повредил ноги, поэтому теперь не может идти сам.

«При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты два патрона для охотничьего оружия», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Мужчину передали приехавшим на вызов медикам скорой помощи и следственно-оперативной группе.

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Гость|12.12.2017 10:49|

ДЕСАНТИРОВАНИЕ НЕ УДАЛОСЬ.

Гость|12.12.2017 11:08|

Дурачок

Гость|12.12.2017 11:26|

Парашют не раскрылся.

Гость|12.12.2017 11:28|

идиот

Гость|12.12.2017 11:40|

Кто будет носить с собой охотничьи патроны? Или они волшебным образом появились в кармане?

Гость|12.12.2017 11:41|

РУТЕНИЙ 106

У НАС 50 % ТАКИХ ИДИОТОВ , ПОЭТОМУ ПУТИН КАЖДЫЙ РАЗ ПОБЕЖДАЕТ НА ВЫБОРАХ ,

Гость|12.12.2017 11:42|

Таких надо отправлять на лесоповал.Там у него душа успокоится и другим будет лучше.

Имя: Гость
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