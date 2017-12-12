12.12.2017 | 10:02

В Пензе сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, который угрожал расправиться со своей бывшей женой и детьми.

В воскресенье, 10 декабря, в полицию обратилась горожанка, проживающая на улице Клары Цеткин. Она рассказала, что поссорилась с экс-супругом, после чего тот стал угрожать всей семье.

Прибывшие на место происшествия наряды вневедомственной охраны и полиции увидели лежавшего на снегу мужчину, который и оказался злоумышленником. Он объяснил, что выпрыгнул из окна первого этажа и повредил ноги, поэтому теперь не может идти сам.

«При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты два патрона для охотничьего оружия», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Мужчину передали приехавшим на вызов медикам скорой помощи и следственно-оперативной группе.