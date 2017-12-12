12.12.2017 | 09:03

Во вторник, 12 декабря, в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40, в ряде многоквартирных жилых домов и соцобъектов отключили отопление.

«В зоне отключения оказались 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения по улицам Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и др.», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В пресс-службе администрации Пензы уточнили, что ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс Пенза». В ликвидации последствий аварии задействованы две бригады в составе 24 человек и 9 единиц техники.

Порыв должен быть устранен в течение дня.