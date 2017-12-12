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Происшествия | 67 домов остались без отопления из-за порыва на трубе на ул. Чкалова

12.12.2017|09:03
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Во вторник, 12 декабря, в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40, в ряде многоквартирных жилых домов и соцобъектов отключили отопление.

«В зоне отключения оказались 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения по улицам Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и др.», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В пресс-службе администрации Пензы уточнили, что ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс Пенза». В ликвидации последствий аварии задействованы две бригады в составе 24 человек и 9 единиц техники.

Порыв должен быть устранен в течение дня.

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Гость|12.12.2017 09:46|

ОПЯТЬ???????????

Гость|12.12.2017 09:47|

Пошла мазута...

Гость|12.12.2017 09:58|

В этом году меняли трассу

Гость|12.12.2017 10:02|

значит закопали старые трубы по цене новых.

Гость|12.12.2017 10:06|

C Днем Конституции.

Гость|12.12.2017 10:08|

Чудесно зима кончилась.

Гость|12.12.2017 10:12|

Гость писал(a):

ОПЯТЬ???????????
Заново

Гость|12.12.2017 10:12|

Что не день то Пенза в центральных новостях.

Имя: Гость
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