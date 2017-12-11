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Происшествия | В ночном ДТП в Пензе пострадали девушка и подросток

11.12.2017|13:11
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Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Пензе в ночь на понедельник, 10 декабря. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 00:45 у дома № 56 на улице Литвинова. Автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 19-летний молодой человек, врезался в световую опору.

В аварии пострадали пассажиры «десятки». 19-летняя девушка была доставлена в больницу с травмами. 16-летнего подростка медики после оказания помощи отпустили.

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Гость|11.12.2017 13:24|

Права нужно выдавать после 22 лет с обязательным высшим образованием !!! Без высшего после 25 лет с 2х годичным обучением !!! А тазобраки запретить к использованию !

Гость|11.12.2017 13:29|

в такси работать с 40 лет !

Гость|11.12.2017 13:32|

В ночь на 10 декабря, понедельник?

Гость|11.12.2017 13:38|

А почему дети одни ночью передвигались ?

Гость|11.12.2017 13:43|

Гость писал(a):

А почему дети одни ночью передвигались ?
а ты в 19 лет с мамой передвигался? В этом возрасте служат в армии уже.

Гость|11.12.2017 13:52|

В армии дети под присмотром ! И там они в 22:00 уже все спят в кроватях !!!

Гость|11.12.2017 13:53|

Гость писал(a):

А тазобраки запретить к использованию !
А иностранный автохлам не хотите запретить!?У нас более 60% БМВ битые,и большая часть из этих битых ,битые в хлам и восстановленные (на западе такие машины запрещены к эксплуатации и идут под пресс),и так по многим маркам.Всё зависит только от "прокладки" между рулём и сиденьем,и разума данного лица.

Гость|11.12.2017 13:57|

Я вас умоляю уже как лет 15 вторичный рынок чистый, сейчас населению проще купить новый авто в кредит. Битый бмв куда будет надёжнее и безопаснее даже нового тазобрака ! Первый тазобрак новый к покупке можно будет рассмотреть через 2—3 года.

Гость|11.12.2017 13:59|

Гость писал(a):

В армии дети под присмотром ! И там они в 22:00 уже все спят в кроватях !!!
Им еще и автомат дают, иногда правда, да и не всем.Все же дети....

Гость|11.12.2017 14:08|

Гость писал(a):

Я вас умоляю уже как лет 15 вторичный рынок чистый, сейчас населению проще купить новый авто в кредит. Битый бмв куда будет надёжнее и безопаснее даже нового тазобрака ! Первый тазобрак новый к покупке можно будет рассмотреть через 2—3 года.
Лепи эту чушь другим.Нового автохлама полно.Как "мастера" с руками из ж... восстанавливают "железо" прекрасно знаю (увы и у официалов),но битая и восстановленная машина при повторной аварии так же не отработает.Да кстати,посмотри на ЮТубе канал сертифицированного автоэксперта криминалиста Макса Шелкова,очень занимательно и наглядно.

Гость|11.12.2017 14:14|

Гость писал(a):

Им еще и автомат дают
На присяге бывает, подержат для фото и тут же сдают, (естественно без патрон)

Гость писал(a):

Все же дети....
всё верно,сейчас армия это детский сад ...носочки,тихий час в обед ... 4 раза кормят, телефончики даже поиграть можно ...

Гость писал(a):

криминалиста Макса Шелкова,очень занимательно и наглядно.
Я это не исключая, но это исключение (это единичные случаи) а исключения подтверждаю правило!

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