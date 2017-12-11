11.12.2017 | 13:11

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в Пензе в ночь на понедельник, 10 декабря. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в 00:45 у дома № 56 на улице Литвинова. Автомобиль ВАЗ-2110, которым управлял 19-летний молодой человек, врезался в световую опору.

В аварии пострадали пассажиры «десятки». 19-летняя девушка была доставлена в больницу с травмами. 16-летнего подростка медики после оказания помощи отпустили.