11.12.2017 | 12:02

В воскресенье, 10 декабря, в Кузнецком районе три человека пострадали от падения дерева на автомобиль.

По предварительным данным, в 15:30 на «Ладу-Калину», ехавшую в направлении Кузнецка, на 27-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир рухнуло дерево.

На место прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и спасатели.

В результате происшествия пострадали три человека. Двух из них - 52-летнего водителя и 29-летнюю пассажирку - медики после оказания помощи отпустили, а 51-летнюю женщину доставили в больницу с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Примечательно, что почти на этом же месте уже произошла трагедия. 26 апреля 2016 года на 26-м километре дороги Кузнецк - Русский Камешкир на двигавшийся автомобиль ВАЗ-2107 рухнули два дерева. Удар пришелся точно по крыше, машину буквально расплющило. Погибли три человека: 73-летний водитель и две пассажирки в возрасте 66 лет.