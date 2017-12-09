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Происшествия | Авария в Пензенском районе унесла жизнь 45-летнего мужчины

09.12.2017|11:22
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В пятницу, 8 декабря, в Пензенском районе произошло ДТП, унесшее жизнь человека.

В 15:40 на 414-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись три транспонтных средства: легковой Volkswagen Passat под управлением 45-летнего мужчины, тягач Volvo FN Truck с 28-летним водителем и грузовик ЗиЛ-ММЗ-554, за рулем которого находился 68-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Passat от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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