09.12.2017 | 11:22

В пятницу, 8 декабря, в Пензенском районе произошло ДТП, унесшее жизнь человека.

В 15:40 на 414-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись три транспонтных средства: легковой Volkswagen Passat под управлением 45-летнего мужчины, тягач Volvo FN Truck с 28-летним водителем и грузовик ЗиЛ-ММЗ-554, за рулем которого находился 68-летний шофер.

«В результате происшествия водитель автомобиля Volkswagen Passat от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.