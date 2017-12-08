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Происшествия | В Пензенской области ищут 66-летнего сердобчанина Сергея Юшерова

08.12.2017|10:15
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В Пензенской области разыскивают 66-летнего жителя Сердобска Сергея Николаевича Юшерова. 4 декабря мужчина вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

«Заявления о его пропаже в полицию не поступало, но был звонок от соседки, которая интересовалась, не находится ли мужчина в изоляторе временного содержания. Там его не оказалось», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Рост пропавшего примерно 170 см, телосложение худощавое. Из особых примет - седые усы и борода, хромота. В день исчезновения Сергей Юшеров был одет в синюю джинсовую куртку и черную шапку.

В УМВД уточнили, что 8 декабря был обнаружен свидетель, который якобы знает, где находится пропавший. Информация отрабатывается.

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