08.12.2017 | 14:16

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра помогли врачам попасть в квартиру к пациентке на улице Антонова.

Инцидент произошел 7 декабря. В 10:30 спасателям позвонила ухаживающая за больной пензячкой родственница. Она рассказала, что женщине стало плохо, у нее отказали ноги, а в квартире та находится одна, и дверь закрыта на внутреннюю задвижку.

Спасатели прибыли на место и проникли в квартиру через окно, открыв его специальным инструментом. Они нашли женщину на полу в коридоре.

«Открыв изнутри дверь, спасатели обеспечили доступ в квартиру медицинских работников для оказания помощи пострадавшей. Перенесли ее на кровать. Дальнейшую заботу о ней взяли на себя родственница и медицинские работники», - сообщили в Пензенском пожарно-спасательном центре.

9 августа спасатели помогли медикам добраться до жителя улицы Бородина. У мужчины также отказали ноги.