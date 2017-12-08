08.12.2017 | 12:52

В четверг, 7 декабря, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и отечественного автомобиля.

В 21:20 на подъезде к Кузнецку с восточной стороны столкнулись Toyota Hilux, которой управлял 31-летний мужчина, и «Лада Гранта» с 21-летним водителем за рулем.

В результате аварии пассажир «Лады», 40-летний мужчина, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Водитель от госпитализации отказался.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.