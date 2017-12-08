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Происшествия | 40-летний пассажир «Лады» пострадал в ДТП на подъезде к Кузнецку

08.12.2017|12:52
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В четверг, 7 декабря, в Кузнецком районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и отечественного автомобиля.

В 21:20 на подъезде к Кузнецку с восточной стороны столкнулись Toyota Hilux, которой управлял 31-летний мужчина, и «Лада Гранта» с 21-летним водителем за рулем.

В результате аварии пассажир «Лады», 40-летний мужчина, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Водитель от госпитализации отказался.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Источник — Фото 58.mchs.gov.ru
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Гость|08.12.2017 13:28|

Почему нигде не написано про аварию на трассе Пенза-Тамбов которая случилась утром 7 декабря? Один человек скончался, второй в больнице с переломами, водитель отделался ушибами. Почему про это не пишут? Скрывают?

Гость|08.12.2017 13:37|

Вечером видео покажут.

Имя: Гость
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