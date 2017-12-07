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Происшествия | Жители Бековского района спасли заблудившуюся в поле односельчанку

07.12.2017|12:01
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Во вторник, 5 декабря, 77-летняя жительница села Никольского Бековского района около полудня ушла из дома и не вернулась с наступлением сумерек.

Пожилая женщина не всегда осознавала свои действия. Уходя из дома, она подпоясалась красным полушалком, а вместо варежек надела носки. Муж, у которого болят ноги, не смог помешать жене. Встревоженные родственники забили тревогу.

Сигнал о пропаже пенсионерки поступил на пульт дежурного Бековского отделения полиции в 19:15. Личный состав сразу был поднят по тревоге. На поиски выехали три экипажа и сотрудник районной администрации, которые начали прочесывать окрестности села.

На помощь им пришли жители Никольского, которые, выйдя на улицу с фонариками, разделили местность на зоны и обшарили каждый уголок.

Однако поиски были тщетными. Снег, выпавший накануне, растаял, следы смыл дождь. К вечеру температура воздуха понизилась до минусовой, и потерявшейся женщине грозила смерть от переохлаждения.

Один из сельчан, управлявший автомобилем, предложил сидевшей рядом супруге посмотреть в поле, за кладбищем и заброшенными садами. На этот раз поиски оказались успешными: свет фар выхватил вдалеке фигуру, подпоясанную красным платком.

Несмотря на возраст, пенсионерка передвигалась очень быстро, опираясь на большую суковатую палку. На крики и просьбы остановиться она не реагировала. Супругам пришлось бросить машину на краю поля и пуститься в погоню.

«Пожилая женщина выглядела испуганной и тряслась от холода. Видимо, она еще с обеда забрела в поле и долго блуждала между бустылами подсолнечника, а вышла, только когда услышала крики односельчан. Ее усадили в машину, привели в чувство и привезли домой», - пишет районная газета «Бековский вестник».

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Гость|07.12.2017 12:27|

Где соцработники?! Почему женщину не контролировали и не поместили в лечебное учреждение?!

Гость|07.12.2017 12:48|

Гость писал(a):

Где соцработники?!
Почему человек не чипирован?

Гость|07.12.2017 12:53|

Деменция - это печально. Жаль, что за ней не было соответствующего присмотра.

Имя: Гость
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