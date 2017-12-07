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Происшествия | В Пензе на улице Урицкого произошел крупный прорыв коммуникаций

07.12.2017|18:52
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В Пензе на улице Урицкого разбушевалась водная стихия - бурные потоки грозили затопить весь центр. Они образовались из-за прорыва изношенных коммуникаций. Лопнула чугунная труба 1954 года выпуска. Возможно, изношенный металл не выдержал перепада температур.

Коммунальным работникам нужно было быстро действовать. Пришлось срочно отключать аварийный участок, однако жидкость еще некоторое время продолжала вытекать. После того, как фонтан стих, за дело взялись ремонтные бригады.

«Сейчас мы предприняли меры, разрываем кольцо. Через час-другой водоснабжение в Пензе восстановится», - прокомментировал технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

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Гость|07.12.2017 19:06|

Самое главное ЕЛКУ УСПЕЛИ НАРЯДИТЬ !!! Ура товарищи…

Гость|07.12.2017 19:09|

Веселуха. но главное хотя бы тепло, а воды...выходи и черпай.

Гость|07.12.2017 19:10|

Два дня назад там ковырял счёт водоканал,даже яму не успели закопать нормально

Гость|07.12.2017 19:10|

Почему такая неграмотность - «прорыв»? Порыв это называется, сами же тут с пеной у рта доказывали...

Гость|07.12.2017 19:12|

Водоканальщики сами и проковыряли трубу вначале недели

Гость|07.12.2017 19:13|

ОЛЕНИ))))))))))))))))) С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ))))

Гость|07.12.2017 19:26|

Главное найти СУПЕРЧОПИК!!!

Имя: Гость
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