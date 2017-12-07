07.12.2017 | 18:52

В Пензе на улице Урицкого разбушевалась водная стихия - бурные потоки грозили затопить весь центр. Они образовались из-за прорыва изношенных коммуникаций. Лопнула чугунная труба 1954 года выпуска. Возможно, изношенный металл не выдержал перепада температур.

Коммунальным работникам нужно было быстро действовать. Пришлось срочно отключать аварийный участок, однако жидкость еще некоторое время продолжала вытекать. После того, как фонтан стих, за дело взялись ремонтные бригады.

«Сейчас мы предприняли меры, разрываем кольцо. Через час-другой водоснабжение в Пензе восстановится», - прокомментировал технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.