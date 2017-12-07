07.12.2017 | 09:26

В среду, 6 декабря, в Кузнецке бойцы Росгвардии задержали местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители находились на маршруте патрулирования, когда заметили двигавшийся на большой скорости ВАЗ-2109, водитель которого не соблюдал правила дорожного движения.

Росгвардейцы остановили автомобиль возле дома на улице Маяковского, задержали мужчину, сидевшего за рулем, и вызвали сотрудников ГИБДД.

«В результате освидетельствования было установлено, что задержанный гражданин 1978 года рождения находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.