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Происшествия | В Кузнецке росгвардейцы задержали пьяного водителя-нарушителя

07.12.2017|09:26
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В среду, 6 декабря, в Кузнецке бойцы Росгвардии задержали местного жителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители находились на маршруте патрулирования, когда заметили двигавшийся на большой скорости ВАЗ-2109, водитель которого не соблюдал правила дорожного движения.

Росгвардейцы остановили автомобиль возле дома на улице Маяковского, задержали мужчину, сидевшего за рулем, и вызвали сотрудников ГИБДД.

«В результате освидетельствования было установлено, что задержанный гражданин 1978 года рождения находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Гость|07.12.2017 09:47|

А, чЁ, прям так и бежали на изготовку: стой стрелять будем? Совсем жрналюшки оборзели, вы какое фото к новости выставляете?

Гость|07.12.2017 10:19|

ввести уголовную ответственность и пить за рулём будут меньше в разы.

Гость|07.12.2017 10:23|

Вы прям на наши скрепы покушаетесь.

Имя: Гость
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