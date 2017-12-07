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Происшествия | Утонувшего возле села Засечного мужчину опознали родственники

07.12.2017|09:02
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Личность человека, утонувшего в районе села Засечного, установлена.

Трагедия произошла в среду, 6 декабря. В 12:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в водоеме тонет мужчина. Через некоторое время пресс-службы регионального управления МВД РФ и ГУ МЧС РФ по области подтвердили факт гибели человека.

Спасатели извлекли тело. При его осмотре каких-либо повреждений не было обнаружено. Сотрудники правоохранительных органов обратились к жителям Пензы и области с просьбой помочь в установлении личности гражданина.

«Погибшего опознали родственники. Утонувший - мужчина 1974 года рождения, проживал в селе Засечном Пензенского района. Обстоятельства его смерти устанавливаются», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото с сайта 58.mchs.gov.ru
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Гость|07.12.2017 09:54|

засечноЕ

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