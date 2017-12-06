06.12.2017 | 15:56

В среду, 6 декабря, на подъезде к деревне Танкаевке Нижнеломовского района случилось ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла в 7:50 на первом километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.

«Автомобиль УАЗ, которым управлял 30-летний мужчина, съехал в кювет с последующим опрокидыванием в водоем», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по Пензенской области.

В результате ДТП 33-летняя женщина, находившаяся в салоне машины, погибла на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.