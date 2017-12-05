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Происшествия | Спасатели помогли пензячке вернуться в квартиру с включенной плитой

05.12.2017|17:40
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В Пензе оставленная включенной без присмотра плита едва не стала причиной пожара. Инцидент произошел в доме, расположенном в 3-м Батайском проезде.

Хозяйка квартиры поставила вариться обед и вышла на лестничную площадку. Обратно попасть она не смогла: замок заклинило.

Отчаявшись открыть дверь самостоятельно и тревожась о подгорающей пище, женщина позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр. В 12:35 тревожный сигнал был принят, и специалисты немедленно отправились на помощь оставшейся за родным порогом женщине.

«Оперативно прибыв по адресу, спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную дверь, обеспечив доступ в квартиру, и тем самым предотвратили возникновение опасной ситуации», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН по Пензенской области.

30 октября в Пензе в частном доме на острове Пески при приготовлении пищи произошло задымление квартиры. 63-летний хозяин жилья погиб.

Источник — фото Pixabay.com
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