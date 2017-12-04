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Происшествия | В ДТП в Бессоновском районе ребенок пострадал из-за незакрепленного кресла

04.12.2017|15:10
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Автомобиль марки SsangYong перевернулся на трассе М5 в Бессоновском районе. В салоне находился мальчик семи лет. Если бы детское кресло было установлено по всем правилам, возможно, маленький пассажир пострадал бы не так серьезно. При осмотре машины сотрудниками ГИБДД оказалось, что конструкция для безопасной перевозки детей не была закреплена.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, мальчик 2010 года рождения, получил травмы различных степеней тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, он вылетел в кювет и перевернулся. Возможно, причиной этому стали резко изменившиеся погодные условия и гололед на дороге.

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