02.12.2017 | 10:02

В ночь на субботу, 2 декабря, в Пензе произошел пожар, унесший жизни двух человек.

Сигнал о возгорании в доме № 89 на проспекте Строителей поступил в 2:13. На ликвидацию возгорания выехали 15 человек на четырех спецавтомобилях.

Пожар начался на балконе на 8 этаже. Затем пламя перешло в квартиру и перекинулось на соседний балкон.

«Сложность заключалась в том, что со стороны горящего балкона нет проезда, установить лестницу было невозможно. Двор же был забит личным транспортом, и пожарным пришлось вручную растаскивать машины, чтобы получить возможность подъехать к подъезду», - рассказала ИА «ПензаИнформ» начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пензенской области Анна Шупилова.

Кроме того, в горевшей квартире лопнула труба отопления. Подъехавшие на место происшествия сотрудники управляющей компании перекрыли воду, но она успела затопить все нижние этажи.

Пожарные тушили огонь через подъезд, эвакуировав 15 человек. Два жильца квартиры, балкон которой частично выгорел, были спасены.

Ночной пожар унес жизни двух человек, находившихся в горящем жилище. По предварительным данным, погибла 38-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Причины возгорания предстоит выяснить специалистам.