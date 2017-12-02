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Происшествия | Среди жертв пожара на проспекте Строителей, 89, есть выживший

02.12.2017|15:43
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Жильцы дома № 89 на проспекте Строителей еще долго будут помнить сегодняшнюю ночь. В одной из квартир произошло возгорание, погибли два человека - 40-летний мужчина и женщина 38 лет.

«Я выглянула в окошко - огня не было видно, только дым. Оделись, документы положили в пакет и вышли. Здесь все стали выходить на улицу», - рассказала одна из жителей этого дома.

«Хозяин квартиры и женщина на балконе, обгоревшая. Она, видимо, пыталась выйти на воздух, потому что здесь дышать было нечем», - рассказала еще одна соседка.

По словам очевидцев, пожарные вынесли из «двушки» владельца жилплощади еще живым, но он скончался в машине скорой помощи. Женщина, потерявшаяся в дыму, задохнулась в квартире.

В жилище находился еще один мужчина, которого огнеборцам удалось спасти. В ожидании помощи он добрался до окна, где смог дышать.

Жильцам дома теперь предстоит долго наводить порядок после происшествия - в квартире, где случился пожар, еще и прорвало батареи отопления.

«Отопления вот теперь нет: на кухне - горячие трубы, а две комнаты - холодные», - добавила местная жительница.

По словам соседей погорельца, у него осталась дочь. В роковую ночь она гостила у родственников.

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Гость|02.12.2017 19:23|

Хоть дочка убереглась от роковой судьбы!

Гость|02.12.2017 19:39|

народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok

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