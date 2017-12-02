02.12.2017 | 15:43

Жильцы дома № 89 на проспекте Строителей еще долго будут помнить сегодняшнюю ночь. В одной из квартир произошло возгорание, погибли два человека - 40-летний мужчина и женщина 38 лет.

«Я выглянула в окошко - огня не было видно, только дым. Оделись, документы положили в пакет и вышли. Здесь все стали выходить на улицу», - рассказала одна из жителей этого дома.

«Хозяин квартиры и женщина на балконе, обгоревшая. Она, видимо, пыталась выйти на воздух, потому что здесь дышать было нечем», - рассказала еще одна соседка.

По словам очевидцев, пожарные вынесли из «двушки» владельца жилплощади еще живым, но он скончался в машине скорой помощи. Женщина, потерявшаяся в дыму, задохнулась в квартире.

В жилище находился еще один мужчина, которого огнеборцам удалось спасти. В ожидании помощи он добрался до окна, где смог дышать.

Жильцам дома теперь предстоит долго наводить порядок после происшествия - в квартире, где случился пожар, еще и прорвало батареи отопления.

«Отопления вот теперь нет: на кухне - горячие трубы, а две комнаты - холодные», - добавила местная жительница.

По словам соседей погорельца, у него осталась дочь. В роковую ночь она гостила у родственников.