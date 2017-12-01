Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|1 дек 2017|10:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.52  |  $  58.58
 

Происшествия | В Пензе полиция ищет очевидцев наезда на 75-летнего пешехода

01.12.2017|10:09
Печать

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей происшествия, произошедшего 3 ноября около 16:30 на улице Стасова в Пензе.

Возле остановки общественного транспорта «Городская больница № 6» водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 75-летнего пешехода.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-59, 59-90-77, 59-90-94», - обращается к гражданам отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!