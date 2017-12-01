01.12.2017 | 10:09

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей происшествия, произошедшего 3 ноября около 16:30 на улице Стасова в Пензе.

Возле остановки общественного транспорта «Городская больница № 6» водитель автомобиля «ВАЗ-2115» сбил 75-летнего пешехода.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-59, 59-90-77, 59-90-94», - обращается к гражданам отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.