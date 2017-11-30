В среду, 29 ноября, на территории строительной организации, расположенной на улице Аустрина в Пензе, произошел инцидент: неизвестный гражданин попытался проникнуть на охраняемый объект.
Сотрудница охраны предприятия немедленно нажала тревожную кнопку. Информация о поступившем сигнале была оперативно передана наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали 33-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, росгвардейцы передали сотрудникам полиции.