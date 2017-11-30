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Происшествия | В Пензе пьяный житель Чувашии пытался проникнуть на охраняемый объект

30.11.2017|09:28
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В среду, 29 ноября, на территории строительной организации, расположенной на улице Аустрина в Пензе, произошел инцидент: неизвестный гражданин попытался проникнуть на охраняемый объект.

Сотрудница охраны предприятия немедленно нажала тревожную кнопку. Информация о поступившем сигнале была оперативно передана наряду группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, задержали 33-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, росгвардейцы передали сотрудникам полиции.

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