30.11.2017 | 11:13

Ночью в среду, 29 ноября, в Пензе случился пожар, в котором погиб человек. В 23:11 в МЧС поступил сигнал о ЧП в доме № 16 в Конном переулке.

«Возгорание произошло в одной из квартир (площадью 70 кв. м) трехквартирного жилого дома (общей площадью 200 кв. м). Также выгорела кровля на площади 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Уточняется, что в результате пожара погиб 67-летний хозяин квартиры.

В ликвидации последствий возгорания принимали участие 26 человек с привлечением шести единиц техники.