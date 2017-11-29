29.11.2017 | 15:51

19-летняя жительница Вадинска обратилась в полицию и заявила, что ей нанесли телесные повреждения. Инцидент произошел 22 ноября в период с 22:00 до 23:00 на улице Шаландина.

Девушка поздним вечером сидела на детской площадке в компании девочки-подростка и совершеннолетнего парня. В какой-то момент между молодыми людьми произошел конфликт, по ходу развития которого парень ударил девушку.

«В настоящее время по данному факту организована проверка», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.