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Происшествия | В Вадинске девушку ударили во время конфликта на детской площадке

29.11.2017|15:51
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19-летняя жительница Вадинска обратилась в полицию и заявила, что ей нанесли телесные повреждения. Инцидент произошел 22 ноября в период с 22:00 до 23:00 на улице Шаландина.

Девушка поздним вечером сидела на детской площадке в компании девочки-подростка и совершеннолетнего парня. В какой-то момент между молодыми людьми произошел конфликт, по ходу развития которого парень ударил девушку.

«В настоящее время по данному факту организована проверка», - уточнили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.

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Гость|29.11.2017 16:40|

За дело, развращали девочку-подростка, которая в это время должна была находиться дома!

Гость|29.11.2017 16:51|

А поподробней можно, а то ничего не понятно

Имя: Гость
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