Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Происшествия | В Заречном 8-летний мальчик получил травму при встрече с лосем

28.11.2017|17:32
Печать

Утром во вторник, 28 ноября, в Заречном для восьмилетнего мальчика встреча с лосем закончилась на больничной койке.

Инцидент произошел во дворе дома № 15 по проспекту Мира.

«Мальчик встретил сохатого, когда шел в школу. Деталей произошедшего мы не знаем. Ребенка рядом с животным заметила родительница одного из учеников. Когда на месте происшествия оказались взрослые, то сразу же вызвали МЧС», - приводит портал «Город Z» слова директора школы, в которой учится пострадавший мальчик.

Директор Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева сообщила, что, по словам медиков, лось ткнул школьника носом, ребенок упал и получил ушиб грудной клетки. Он находится в МСЧ-59 под наблюдением специалистов.

По словам Татьяны Пчелинцевой, из-за погодных условий все 14 лосей, обитающих в Заречном, вышли в жилой массив. Управление уже не раз направляло в региональный минлесхоз запросы на вывоз шести животных. 14 ноября было направлено обращение с просьбой ускорить процесс, однако ответа пока нет.

Специалисты просят горожан при встрече с лесными великанами соблюдать меры предосторожности: не подходить к сохатому, не пытаться его гладить, кормить или фотографировать. Следует обойти животное, не совершая резких движений и не издавая громких звуков.

Источник — gorodz.info
0
0
0
0
 
Гость|28.11.2017 17:48|

Лосось тоже получил травмы

Гость|28.11.2017 17:51|

Да малой лося увидел и побежал упав при этом.

Гость|28.11.2017 18:16|

penzainform.ru писал(a):

лось ткнул школьника носом,

Лось наверное его понюхать хотел, а мальченка хлипенький, и упал.

Гость|28.11.2017 18:19|

Почему не нопесали скока лосю лет? Почему!???

Гость|28.11.2017 18:28|

8 летний без родителей идет в школу, о чем родители думают отпуская детей в таком возрасте одних.

Гость|28.11.2017 18:34|

что за бред в Заречном?почему животных не огородят от людей?может для самообороны с собой ружьё надо носить?

Гость|28.11.2017 18:43|

ПОЧЕМУ ЛЮДИШЕК НЕ ОТГОРОДЯТ ОТ ЖИВОТНЫХ? ЖИВОТНЫЕ ЖЕ ОТ СКОТОВ ЛЮДСКИХ НЕ НОСЯТ ОРУЖИЕ....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!