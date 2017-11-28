28.11.2017 | 17:32

Утром во вторник, 28 ноября, в Заречном для восьмилетнего мальчика встреча с лосем закончилась на больничной койке.

Инцидент произошел во дворе дома № 15 по проспекту Мира.

«Мальчик встретил сохатого, когда шел в школу. Деталей произошедшего мы не знаем. Ребенка рядом с животным заметила родительница одного из учеников. Когда на месте происшествия оказались взрослые, то сразу же вызвали МЧС», - приводит портал «Город Z» слова директора школы, в которой учится пострадавший мальчик.

Директор Управления природными ресурсами Заречного Татьяна Пчелинцева сообщила, что, по словам медиков, лось ткнул школьника носом, ребенок упал и получил ушиб грудной клетки. Он находится в МСЧ-59 под наблюдением специалистов.

По словам Татьяны Пчелинцевой, из-за погодных условий все 14 лосей, обитающих в Заречном, вышли в жилой массив. Управление уже не раз направляло в региональный минлесхоз запросы на вывоз шести животных. 14 ноября было направлено обращение с просьбой ускорить процесс, однако ответа пока нет.

Специалисты просят горожан при встрече с лесными великанами соблюдать меры предосторожности: не подходить к сохатому, не пытаться его гладить, кормить или фотографировать. Следует обойти животное, не совершая резких движений и не издавая громких звуков.